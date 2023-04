Resurge la infidelidad de Julián Figueroa: Expresó que su esposa estaba bastante molesta con él y que las cosas no sucedieron como todos decían

De acuerdo con el portal Milenio, en esa misma entrevista Julián procedió a explicar cómo habían ocurrido los hechos de forma precisa, asegurando que las cosas fueron ‘sacadas de contexto’ y su esposa estaba bastante enfurecida con él: Julián Figueroa le dijo a los reporteros que su esposa está triste y enojada con él: “Obviamente ahorita ella está triste, está enojada, y el que más sacado de onda soy yo. El tema no solamente es esto, también le afecta a ella y a mi”.

“Está todo sacado de contexto, es una chava que se me acercó, me pide una foto, y cuando nos estábamos sacando la foto se acerca y me da un beso, ¿Pues cómo reaccionas? Le doy un abrazo de que ‘gracias hermosa’, después seguimos platicando me dice que conoce a mi papá, la llevo a su taxi y ya”. Aseguró a los medios desmintiendo que tampoco le pidió su teléfono (VER VIDEO).