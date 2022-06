Resurge foto que Piqué le tomó a Shakira y la dejaría ‘en evidencia’

Piqué habría querido evidenciar a Shakira con ésta foto…

“La quisiste humillar, pero no te salió”

Revelan lo que Shakira hizo para ‘dar con la verdad’ de Piqué

Resurge foto que piqué le tomó a Shakira. A raíz de la polémica separación de Shakira y Piqué quienes llevaban 12 años de relación, mucha controversia se ha desatado, pues el futbolista ha recibido todo tipo de criticas luego de que se haya dado a conocer el fuerte rumor de que él supuestamente le fue infiel a la cantante colombiana.

Además, hay quienes han dicho que no solamente fue con una persona con quién habría engañado a la intérprete de ‘Loba’, si no que se dice que Shakira le perdonó varias infidelidades. Recientemente se dio a conocer un momento en el que Piqué ‘dejó en evidencia’ a quien ahora es su ex.. ¿Qué fue lo que hizo?

Resurge foto que piqué le tomó a Shakira: ¿La quiso exponer?

A raíz de la ruptura de la pareja, se dio a conocer una imagen que Piqué tomó de la colombiana en donde la dejó en evidencia, pues en dicha imagen aparece la intérprete de ‘Sale el Sol’ sin una gota de maquillaje y completamente ‘al natural’. Dicha imagen hizo que los fans levantaran todo tipo de críticas hacia él.

Es bien sabido que las artistas siempre buscan lucir increíbles, pero el futbolista en su momento, en la foto publicada el año pasado, no pensó en como se vería la madre de sus hijos. Hasta la fecha, le siguen surgiendo comentarios negativos al futbolista, tachándolo de que ‘quiso humillarla’; “Si pensabas humillarla, perdiste el tiempo, ella con filtro o sin filtro esta muy bonita y tú te ves bastante acabado”, “Bella al natural no necesita filtros”, “ELLA ES HERMOSA SIN MAQUILLAJE Y AL NATURAL”, dijeron varios usuarios en Instagram. Archivado como: Resurge foto que piqué le tomó a Shakira