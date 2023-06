«Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros, era tu cumpleaños 39 y ¿cómo saber que era una semana antes de tu partida?, te llevé unos aretes chiquitos de rubí, que eran de mi mamá, tú eras delicada, no eras ostentosa», señaló ‘La dama del buen decir’.

«No me quedé con ganas de decir nada»

En la carta, declaró que le regaló unos aretes -que le encantaron a Mariana Levy- y que no dudó en disfrutar. Pero, sin duda alguna, lo más conmovedor fue saber que la periodista logró abrazarla y señaló que no se quedó con ganas de decirle todo lo que significó para ella y sobre todo, lo feliz que la hizo. Además, narró la maternidad que vivió la actriz.

«Los aretes te encantaron, y yo, sin pausa en el amor, te abracé y pude decirte todo lo que eras para mí, no me quedé con ganas de decir nada», señaló Talina Fernández en el mensaje que escribió hacia su hija. «Quién me iba a decir que esa chiquita prematura de 6 meses y medio y solo 960 gramos iba a ser mamá de tres niños?, mamá como las de antes, bordaste sus sábanas, forraste su moisés, como la abuela María».