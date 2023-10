Dan resultados de la autopsia realizada Matthew Perry actor de ‘Friends’

El hallazgo en la residencia del actor

Sin embargo, se han encontrado numerosas drogas o medicamentos recetados en la casa de Perry, incluyendo antidepresivos y ansiolíticos.

Matthew Perry luchó públicamente contra las adicciones durante años, especialmente durante su tiempo en ‘Friends’.

El éxito de la serie y la fama trajeron consigo desafíos personales que el actor enfrentó a lo largo de su carrera actoral.

Además de Friends , protagonizó el largometraje ‘The Whole Nine Yards’ y series como ‘Studio 60 on the Sunset Strip’, ‘Mr. Sunshine’ y ‘Go On’.