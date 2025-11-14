Restricciones aéreas seguirán pese al fin del cierre gubernamental en EE.UU.

Restricciones aéreas siguen vigentes

Las restricciones al tráfico aéreo en Estados Unidos se mantendrán por tiempo indefinido, incluso después de que finalizara el cierre gubernamental federal de 43 días que agravó la escasez de controladores aéreos y recortó hasta un 6 % de los vuelos en 40 aeropuertos del país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el líder de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, explicaron que la medida continuará vigente por razones de seguridad, ya que unos 3.000 controladores aún no han regresado completamente a sus puestos.

A pesar de mantener las restricciones, ambos funcionarios señalaron que la disminución de operaciones no alcanzará el 10 % originalmente planeado.

Duffy afirmó en un comunicado que el equipo de seguridad de la FAA ve con optimismo el reciente aumento de personal de control de tráfico aéreo y que se sienten cómodos con pausar el calendario de reducción para revisar el espacio aéreo.

La Administración del presidente Donald Trump y la industria aérea calculan que tomará al menos una semana recuperar la normalidad operativa, a medida que los controladores y el personal de seguridad retomen sus funciones y reciban pagos atrasados.