Restricciones aéreas seguirán pese al fin del cierre gubernamental en EE.UU.
Publicado el 11/13/2025 a las 20:25
- Restricciones aéreas siguen vigentes
- Cierre federal afecta vuelos
- Retrasos continúan en aeropuertos
Las restricciones al tráfico aéreo en Estados Unidos se mantendrán por tiempo indefinido, incluso después de que finalizara el cierre gubernamental federal de 43 días que agravó la escasez de controladores aéreos y recortó hasta un 6 % de los vuelos en 40 aeropuertos del país.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el líder de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, explicaron que la medida continuará vigente por razones de seguridad, ya que unos 3.000 controladores aún no han regresado completamente a sus puestos.
Restricciones aéreas seguirán activas en EE.UU.
Luego del fin del cierre de gobierno en Estados Unidos, las restricciones al tráfico aéreo estadounidense seguirán vigentes por tiempo indefinido mientras se recupera la normalidad.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el líder de la Administración Federal de Aviación,… pic.twitter.com/jnJ6GCCSyt
— NMás (@nmas) November 13, 2025
A pesar de mantener las restricciones, ambos funcionarios señalaron que la disminución de operaciones no alcanzará el 10 % originalmente planeado.
Duffy afirmó en un comunicado que el equipo de seguridad de la FAA ve con optimismo el reciente aumento de personal de control de tráfico aéreo y que se sienten cómodos con pausar el calendario de reducción para revisar el espacio aéreo.
TE PUEDE INTERESAR: Trump defiende las visas H-1B y afirma que EE. UU. carece de trabajadores calificados
La Administración del presidente Donald Trump y la industria aérea calculan que tomará al menos una semana recuperar la normalidad operativa, a medida que los controladores y el personal de seguridad retomen sus funciones y reciban pagos atrasados.
El estado actual de los vuelos
Este jueves se registran casi 1.000 cancelaciones y más de 700 demoras en Estados Unidos, de acuerdo con el sitio Flightaware.
Aunque el impacto aún es considerable, estas cifras se encuentran por debajo del pico de aproximadamente 2.900 vuelos cancelados el domingo pasado.
Los retrasos superaron los 9.000 en los días más críticos del cierre gubernamental, según agencia Efe.
Entre los aeropuertos más afectados se encuentran el O’Hare de Chicago, el Hartsfield-Jackson de Atlanta, el de Denver y el Newark Liberty en Nueva Jersey, todos golpeados por las reducciones de personal derivadas de la paralización federal.
El cierre terminó este miércoles por la noche, luego de que la Cámara de Representantes aprobara un nuevo presupuesto válido hasta el 30 de enero, posteriormente ratificado por Trump.
Lo que viene para el Gobierno y los servicios públicos
Aunque el financiamiento de las agencias federales ha sido restablecido, la reapertura no ocurrirá de forma inmediata.
Cientos de miles de funcionarios suspendidos regresarán gradualmente a sus trabajos tras más de un mes sin recibir salario.
Los empleados esenciales —controladores, agentes del orden y trabajadores de la Seguridad Social— ya tienen fecha para recibir sus nóminas atrasadas.
Una portavoz de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca informó que los 42 millones de estadounidenses que dependen del programa de ayudas alimentarias SNAP verán restablecidos sus beneficios pocas horas después de la reapertura.
Varias agencias, incluidos los Departamentos del Trabajo, Transporte y Agricultura, han actualizado sus sitios web para reflejar el retorno de fondos y actividades.
Sin embargo, dependencias estadísticas como el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) y el Buró de Análisis Económico (BEA) tardarán semanas en retomar la publicación de datos de inflación, empleo y paro.
Los museos y parques nacionales tampoco reabrirán de inmediato.
El Instituto Smithsonian anunció que varios de sus museos en Washington D.C. volverán a recibir visitantes a partir de este viernes mediante un proceso de reapertura escalonada.