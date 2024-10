Restos Humanos de Adolescente en Congelador en Colorado.

Los restos humanos de una adolescente de 16 años, desaparecida desde 2005, han sido hallados en un congelador por una persona que se disponía a recoger el electrodoméstico, según informaron las autoridades locales.

El descubrimiento tuvo lugar el 12 de enero en la cuadra 2900 de la Avenida Pinyon, en Grand Junction, aproximadamente a 240 millas al oeste de Denver.

La Oficina del Sheriff del Condado de Mesa recibió una llamada sobre un «incidente sospechoso» que condujo a los agentes a la escena.

Al llegar, encontraron la cabeza y las manos de una persona dentro del congelador.

