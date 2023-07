Revelan lo que harán con los restos de Talina Fernández

Restos de Talina Fernández: ¿Qué harán con los restos?

«Pato Levy» hijo de La Dama del buen decir comentó para Primera Mano que la conductora fue cremada el pasado 29 de junio a las 14:00 horas y, previo a ello se realizará una misa a medio día. Su hijo, Gerardo, dijo que los restos de Talina Fernández seguramente serán trasladados a Acapulco en el estado de Guerrero.

“A mí me dijo:’ cuando me muera quiero que me entierren en un féretro de vaquero, ella quería que fuera de madera. Eso es lo que quería, un ataúd de pino que no hubiera ni almohadita, nada”, comentó Pato. ARCHIVADO COMO: Restos de Talina Fernández