Un restaurante de pizza en Düsseldorf fue clausurado tras descubrirse que ofrecía cocaína como un «extra» en su menú.

Según las autoridades, la pizza número 40 se había convertido en la más popular entre los clientes que pedían un «toque especial».

El director de la lucha contra el crimen, Michael Graf von Moltke, reveló que la investigación comenzó en marzo, cuando inspectores de alimentos expresaron sus sospechas.

Al realizar vigilancia, los agentes antidrogas confirmaron que la pizzería estaba involucrada en actividades ilegales.

