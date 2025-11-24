Restaurante cerrado tras video de carne arrojada al suelo

Un video que mostró a un trabajador arrojando carne al suelo detrás del restaurante PhoLove en Milpitas provocó una inspección.

Un restaurante vietnamita en Milpitas, California, fue cerrado temporalmente luego de que un video mostrara a un trabajador arrojando carne cruda al suelo en la parte trasera del establecimiento.

Las imágenes, captadas desde una azotea y difundidas en TikTok, detonaron una inspección sanitaria que reveló múltiples violaciones, incluida una infestación de cucarachas.

Tras la visita oficial, las autoridades ordenaron el cierre inmediato hasta corregir todas las faltas.

El video que encendió las alarmas

El incidente se registró en noviembre, cuando el usuario de TikTok @sergiogarcia9100 grabó desde un techo directamente encima del restaurante PhoLove, ubicado en Beresford Square Shopping Center.

En el video, un trabajador aparece lanzando repetidamente un trozo grande de carne sobre unas planchas de cartón colocadas en el suelo, en un área exterior destinada al manejo de basura y herramientas de limpieza.

Las imágenes muestran que en varios momentos la carne toca directamente el pavimento y un balde para trapeador colocado junto al cartón.

El registro se viralizó rápidamente, generando inquietud sobre las prácticas sanitarias del establecimiento.

De acuerdo con el reporte de KTVU, un inspector del Departamento de Salud Ambiental del Condado de Santa Clara acudió al restaurante para investigar.

Los empleados explicaron que estaban “tratando de descongelar” la carne afuera debido a la falta de espacio dentro de la cocina. También aseguraron que esa carne no fue servida a los clientes.

La inspección reveló más irregularidades

El reporte de KTVU señala que el inspector no solo verificó la manipulación indebida de alimentos, sino que además encontró otras violaciones consideradas graves.

Entre ellas, la presencia de una infestación de cucarachas dentro de las instalaciones, lo que elevó el nivel de riesgo sanitario del negocio.

Tras documentar todas las faltas, el Departamento de Salud ordenó el cierre inmediato de PhoLove hasta que resolviera cada una de las irregularidades.

Este tipo de cierre obligatorio se aplica cuando existen condiciones que ponen en riesgo directo la salud pública.

KRON4 visitó el restaurante el jueves posterior al incidente y lo encontró cerrado. En la puerta había un letrero que decía: “We’re very sorry our customers, we have to close today due to an issue involving one of our employees. Thank you for your understanding.”

PhoLove, marcado como “cerrado temporalmente”

Según la actualización disponible hasta el 22 de noviembre, PhoLove aparecía en Google Maps como “Temporarily closed”.

Esto confirma que las operaciones del restaurante continúan detenidas mientras se atienden las exigencias sanitarias establecidas por el condado.

La controversia también provocó cuestionamientos entre residentes locales sobre los protocolos internos del establecimiento y la supervisión del personal encargado de la preparación de alimentos.

Aunque los empleados aseguraron que la carne arrojada al suelo no se destinó al consumo, el video y las condiciones detectadas durante la inspección profundizaron las preocupaciones.

El caso sigue generando discusiones sobre prácticas de higiene y la importancia de contar con inspecciones regulares que garanticen el manejo adecuado de alimentos en establecimientos abiertos al público.

