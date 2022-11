El encargado sería el dueño de la plataforma, Elon Musk, quien a través de una encuesta realizada a los ciudadanos, han decidido abrir de nueva cuenta el perfil del ex mandatario del país. Luego de haberle cancelado su perfil tras el ataque de los partidarios republicanos al Capitolio.

Restauran Twitter Donald Trump: “Escuché que estamos recibiendo una gran votación para volver “

Hasta el momento no se ha mencionado si Donald Trump regresaría a Twitter, quien era un frecuente en esta red social ante de que le fuera cancelada su cuenta. Incluso, había mencionado que no se volvería a unir incluso si su cuenta fuera restablecida, pero no se ha mencionado nada ahora que será restablecida.

Y el sábado, durante un discurso en video ante una reunión de un grupo judío republicano en Las Vegas, Trump dijo que estaba al tanto de la encuesta de Musk pero que veía “muchos problemas en Twitter”, según Bloomberg. “Escuché que estamos recibiendo una gran votación para volver también a Twitter. No lo veo porque no veo ninguna razón para ello”, dijo Trump citado por Bloomberg. “Puede que lo logre, puede que no lo logre”, agregó, aparentemente refiriéndose a los recientes trastornos internos de Twitter. Archivado como: Restauran Twitter Donald Trump