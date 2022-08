Resiste secuestro matan esposo: REPROCHAN A LAS AUTORIDADES

Lo primero que la gente comentó en la cuenta de SDP noticias fue reprochar que nada hagan las autoridades: “¿Y por qué esto está fuera de control? ¿Por qué las autoridades no hacen nada? no pasa nada entonces los malitos hacen y deshacen saben qué hay ingobernabilidad”, “¿Hasta cuándo esta gente va tener el control TOTAL del gobierno? Han matado infinidad de gente y nadie puede decir nada por miedo a represalias, ahí toda la república”.

Otros más comentaron: “Qué tristeza que estemos en el país de nadie, no hay seguridad, no tranquilidad, no hay justicia”, “Pues yo los veo muy seguros y relajados para secuestro! Me huele a ajuste de cuentas… lamentable exponer así a los hijos por malas decisiones”, “Ches vatos ahora sí se pasaron de lanza neta”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Resiste secuestro matan esposo