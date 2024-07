Residentes de Nueva Jersey recibirán pagos de $1,500 dólares

Nuevos pagos en Nueva Jersey.

Lista de criterios a cumplir.

Beneficio a propietarios e inquilinos.

¡Buenas noticias para los residentes del estado de Nueva Jersey! Un nuevo alivio económico está por llegar.

Esto es gracias al programa «Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters» (ANCHOR).

Esta iniciativa del gobierno del estado busca aliviar las cargas financieras y aumentar la asequibilidad para los habitantes locales.

El apoyo económico con un valor de hasta $1,500 dólares va dirigido especialmente inquilinos y propietarios de viviendas.

Nuevos cheques de alivio en camino

La inflación ha afectado tanto a inquilinos como a propietarios en Nueva Jersey, con precios que continúan en aumento.

Para abordar esta situación, el gobierno de Nueva Jersey ajusta anualmente los impuestos a la propiedad.

En 2024, estos ajustes se alinearán con la distribución del Reembolso de $1,500, proporcionando asistencia financiera oportuna a los afectados.

En las próximas semanas, los residentes de Nueva Jersey pueden esperar recibir pagos de estímulo de $1,500 como reembolsos de impuestos.