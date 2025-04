Residentes de EEUU podrán reclamar pagos de $7,830 dólares; vea si califica

Sin embargo, más de 1.1 millones de contribuyentes aún no han reclamado su EITC correspondiente, según datos proporcionados por el propio IRS.

En cambio, una pareja casada que presenta una declaración conjunta sin hijos no debe exceder un AGI de $25,511.

Sin embargo, esta extensión solo aplica para la presentación de la declaración, no para el pago de impuestos adeudados.

Quienes aún no hayan presentado sus impuestos pueden solicitar una extensión antes de la fecha límite del 15 de abril.

Dado el alto monto que puede representar el EITC, especialmente para familias numerosas, es fundamental no dejar pasar la oportunidad de reclamarlo.

Este recurso ayuda a identificar si se cumplen los requisitos y cuál sería el monto estimado a recibir según la situación particular de cada persona.

La temporada de impuestos puede ser una fuente de estrés para muchos, pero también representa una ocasión para obtener un ingreso adicional muy necesario.

El IRS ha reiterado su llamado a todos los contribuyentes elegibles para que no dejen pasar el plazo y revisen cuidadosamente su situación fiscal.

Con solo unas horas restantes antes de que cierre el periodo para la declaración, el momento para actuar es ahora.

El EITC no solo reduce la carga fiscal, sino que también puede significar un reembolso directo para miles de hogares, señaló ‘The US Sun‘.