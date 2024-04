Residentes de EEUU podrán reclamar un pago de hasta $3,475 dólares; ¿Quiénes califican?

Solo OJO , el efectivo no es para todos, por lo que se insta a checar quiénes son las personas elegibles para poder recibir la ‘jugosa’ ayuda.

La ayuda económica no para de llegar para quienes residen en los Estados Unidos, pues ahora han confirmado un nuevo pago.

Esto después de una presunta violación de datos que afectó a miles de personas en todo EEUU, según reportó el medio de ‘The US Sun’.

Asimismo, las personas afectadas en EEUU, pueden recibir servicios gratuitos de seguimiento de crédito durante todo un año, reseñó el portal de ‘The US Sun’.

Conclusión y beneficios esperados

Con el aumento de ataques cibernéticos sofisticados, las instituciones de salud deben estar preparadas para proteger la información sensible de sus pacientes.

La resolución de esta demanda no solo busca compensar a los afectados, sino también enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad y la diligencia, apunta ‘The US Sun‘.

En resumen, este acuerdo representa un paso importante hacia la resolución y compensación de los afectados por la violación de datos en Roper St. Francis Healthcare.

Con un enfoque en la elegibilidad, el proceso de reclamación y los beneficios ofrecidos, se espera que esto brinde un alivio significativo a los afectados. AQUÍ puede presentar la solicitud.