Residentes de EEUU podrán recibir cheques por más de 6 mil dólares gracias a un programa

Cheques de 6 mil dólares.

Incentivo gracias a un nuevo programa.

¿Quiénes podrán recibir el apoyo?

Los apoyos económicos no dejan de llegar para los habitantes de Estados Unidos, pues anuncian nuevos cheques.

Pero OJO, esta ayuda en las finanzas no es para todo, va dirigido a un sector en específico para el alivio económico.

Los propietarios de viviendas en EEUU tienen la oportunidad de recibir cheques de hasta $6,000 para la instalación de paneles solares.

Este beneficio proviene del Crédito Fiscal por Inversión (ITC), que cubre el 30% del costo total de instalación de un sistema de energía solar.

El incentivo es aplicable tanto para propietarios de viviendas como de negocios que hayan adquirido paneles solares con efectivo o a través de un préstamo.

Las personas que hayan arrendado un sistema solar no califican para este crédito fiscal.

Aquellos que califiquen recibirán el crédito en su próxima declaración de impuestos del IRS, pudiendo usarlo para cubrir su carga fiscal.

Si el crédito no se utiliza por completo, el saldo no usado se trasladará al siguiente año fiscal, señaló ‘The US Sun’.