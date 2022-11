Rescatistas buscan a más desaparecidos tras alud de tierra en Italia

En algunos puntos, el barro puede alcanzar los seis metros (20 pies) de altura, indicaron las autoridades. “Nuestra mayor esperanza es que la gente reportada como desaparecida haya encontrado refugio con familiares y amigos y no han informado sobre su paradero”, comentó.

El lodo y las lluvias que no cesan han complicado las labores de rescate. “El lodo y el agua tienden a llenar todos los espacios”, dijo Luca Cari, portavoz del Departamento de Bomberos italiano, a la televisora estatal RAI. “Nuestros equipos están buscando con esperanza, incluso si es muy difícil”, agregó.

“Hay rescatistas que trabajan en condiciones difíciles. Se cuida y se protege”, dijo el funcionario, pero el Ministerio del Interior italiano más tarde aseguró que en realidad no había muertes confirmadas. “En este preciso momento, no se ha confirmado ninguna muerte”, dijo Matteo Piantedosi.

Las lluvias más intensas en 20 años

Este domingo, Claudio Palomba, prefecto de Nápoles, no solo confirmó el hallazgo de un cuerpo en el lodo, sino que indicó que tenían un número oficial de 11 desaparecidos y que más de 160 personas se habían quedado sin hogar tras la tragedia en la ciudad portuaria de Casamicciola, reseñó The Associated Press.

Las autoridades detallaron que en cuestión de seis horas, la isla recibió 126 milímetros (casi cinco pulgadas) de agua, las lluvias más intensas en 20 años. “Continuamos la búsqueda con el corazón roto, porque entre los desaparecidos también hay menores”, comentó a la televisora estatal Giacomo Pascale, alcalde de la ciudad vecina de Lacco Ameno.