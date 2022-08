Otro aspecto básico que se debe de cumplir es que tanto el ciudadano que realiza la petición como el prometido que ha de entrar a Estados Unidos sean personas legalmente aptas para contraer matrimonio y que se hayan conocido en persona al menos una vez dentro de un periodo no mayor a dos años.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos establece que para poder pedir a un prometido es necesario presentar evidencia de que se es ciudadano estadounidense, y que la pareja en cuestión tiene la intención de contraer matrimonio en un lapso no mayor a 90 días a partir del ingreso del prometido al país.

Matrimonio y requisitos para traer a tu prometido a EEUU

Un requisito para obtener la visa K-1 es demostrar que la pareja tiene planes concretos para contraer matrimonio en un plazo no mayor a 90 días; si esto ocurre, el cónyuge podrá iniciar el trámite para la obtención de una tarjeta de residencia legal permanente con el formulario I-485.

Si, por el contrario, el matrimonio no se lleva a cabo, después del plazo de 90 días la visa expirará y el plazo no podrá ser extendido, por lo que la persona tendrá que abandonar el país de inmediato para no afectar cualquier futuro intento por visitar o residir legalmente en Estados Unidos.