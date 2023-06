Jorge Ramos defendió: «Han bloqueado las propuestas migratorias»

Posteriormente, Salazar respondió: «Obama y Biden tenían los dos la cámara de representantes, el senado y la Casa Blanca y no hicieron nada. Aquí ahora cuándo llegó el presidente Biden tuvo la cámara de representantes, que esto es lo que más me arde, el partido demócrata ha prometido y no ha cumplido, el partido republicano no ha prometido nada».

Mientras la entrevista ‘subía el tono’, Jorge Ramos señalaba en respuesta a las acusaciones de la representante del congreso: «Han bloqueado las propuestas migratorias por si no se puede sellar la frontera y esa frontera es imposible de cerrar».