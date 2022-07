Reportero mexicano graba explosión: “Nunca me había tocado vivir una situación de esa manera”

En reportero, relató que nunca había vivido una situación de ese tipo. Él, aclaró que en otras ocasiones ha estado presente durante balaceras, pero nunca una explosión, por lo que le causó gran conmoción, hasta tal punto que quedó “helado”. Gerardo, señaló que fue uno de los soldados que le hizo reaccionar tras ocurrir los hechos.

“Nunca me había tocado vivir una situación de esa manera, me habían tocado balaceras, pero una explosión no, cab… me quedé yo así, helado, por eso dije yo, vámonos, vámonos, vámonos. El soldado fue el que me hizo reaccionar a mí ‘camínele, camínele porque puede haber otro explosivo”, señaló el reportero e informó Azteca Noticias. Archivado como: Reportero mexicano graba explosión