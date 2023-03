La reportera de Fox News abrazó inmediatamente a su hijo después de reunirse con él

Tocó reportar sobre un tiroteo que ocurría en la escuela donde estudia su propio hijo en Denver

El encuentro ocurrió en East High School

El mayor temor que puede tener un padre es ver a su hijo en peligro, y eso es lo que le ocurrió a la reportera Alicia Acuna quien le tocó reportar sobre un tiroteo que ocurría en la escuela donde estudia su propio hijo en Denver, Colorado.

La reportera de Fox News abrazó inmediatamente a su hijo después de reunirse con él durante una transmisión en vivo donde quedó capturado el emotivo momento. El encuentro ocurrió en East High School en Denver el miércoles, donde un estudiante disparó a dos miembros de la facultad.

Reportera se reúne con su hijo en vivo tras tiroteo

En el video se escucha a Acuna cuando dice a sus colegas reporteros en el estudio que la disculparan y de repente vio a su hijo caminando hacia ella. “Lo siento, no he visto a mi hijo desde que todo esto pasó”. La también madre se mostró emocionada poco después y dijo que no había forma de que alguien dejara pasar a su hijo en esa situación.

En manera de apoyo una de las presentadoras del canal le comentó que si quería saliera de cámara y se hiciera a un lado para estar con su hijo, pero ella continuó con su cobertura de manera profesional asegurando: “Él está bien. El es bueno.”