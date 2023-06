«Al menos tres personas fueron encontradas muertas y se cree que al menos otras cinco resultaron heridas», declaró la policía de Missouri mientras investigaba dos tiroteos con múltiples víctimas en la misma área de la ciudad de Kansas, en la madrugada del domingo, según informó la agencia The Associated Press.

«Los oficiales fueron llamados a la intersección de 57th Street y Prospect Avenue justo después de las 4:30 a.m., donde encontraron tres víctimas de disparos, dos hombres y una mujer, muertos en un estacionamiento y en la calle», informó el portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Kansas, Jake Becchina, un correo electrónico para AP.

En la información que presentaron las autoridades por medio de un portavoz, declararon que el incidente ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando la policía fue alertada de un tiroteo y al llegar encontraron a las víctimas sin vida debido a los disparos que recibieron. Por el momento, sus identidades no se revelaron oficialmente.

«Se le dijo a la policía que otras cinco víctimas de disparos con heridas que no ponían en peligro la vida llegaron a varios hospitales en vehículos privados o en ambulancia», declaró Becchina. «La información preliminar indica que había una gran reunión de personas en un estacionamiento en la intersección cuando las víctimas fueron baleadas», agregó y citó AP. Archivado como: Reportan víctimas tiroteos Kansas

El portavoz de la policía de la ciudad de Kansas, declaró que restando las tres víctimas que perdieron la vida, se reportó cinco heridos que fueron alcanzados por las balas del ataque, aunque sus vidas no corrían peligro. Además, señalaron que la información preliminar destacó que todo se suscitó durante una reunión en un estacionamiento, cuando los agredieron.

Reportan víctimas tiroteos Kansas: ¿Qué dictó la investigación?

De acuerdo con The Associated Press, la investigación inicial de la policía indica que la reunión tuvo lugar fuera de un taller mecánico de automóviles, donde la policía ya había sido llamada anteriormente, informó KSHB-TV. Al momento, no se hubo información sobre algún arresto, pero el alcalde de Kansas dio información al respecto. Archivado como: Reportan víctimas tiroteos Kansas

«Mis condolencias a las familias de las tres personas muertas en un tiroteo esta mañana en una aparente reunión fuera de horario cerca de 57 y Prospect. Si el comercio era consciente de que habría personas presentes, sin seguridad, vendiendo alcohol y frustrando nuestras leyes, ese negocio debería ser clausurado», publicó en Twitter el alcalde de la ciudad de Kansas, Missouri, Quinton Lucas, y citó AP.