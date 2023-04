“Al menos 10 personas murieron cuando el autobús en el que viajaban se salió de la carretera y volcó varias veces en el sur de Kenia”, dijo la policía el domingo. Los pasajeros regresaban a la ciudad costera de Mombasa después de asistir a un funeral en el área de Mwatate, condado de Taita Taveta, el sábado por la noche, según informó la agencia The Associated Press.

¿Por qué ocurrió el incidente?

El accidente ocurrió en una zona montañosa que es un conocido punto negro de accidentes, informó la agencia The Associated Press. El jefe de policía, Morris Okul dijo que los frenos del autobús fallaron, pero el inspector general de policía, Japhet Koome, dijo que el conductor pudo haber estado en punto muerto cuando perdió el control.

“Existe la tendencia de que los conductores de larga distancia se despreocupan para ahorrar combustible. Esto es un descuido porque en caso de emergencia uno no tiene control”, explicó Okul a la agencia The Associated Press. Por el momento, se viralizaron las imágenes del accidente donde se observa el autobús desecho.