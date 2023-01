Entre los detalles que reveló la policía, destacaron que en estos instantes se desconoce la magnitud de los balazos y se anunció que el informe preliminar indicó que no hay un sospechoso en la mira y por ello, continúan investigando los hechos que ocurrieron , indicó el portal de noticias Fox 5.

El Departamento de Policía de Atlanta, no ha publicado un informe sobre los hechos que ocurrieron este primero de enero. Tampoco se ha identificado a la persona que resultó herida y que, se encuentra en el hospital.

Reportan víctima disparos Atlanta: ¿Un inicio de año sangriento?

La policía de Boston está investigando el primer tiroteo fatal del año en la ciudad que ocurrió la madrugada del domingo; fue declarado muerto en el lugar, informó la agencia The Associated Press.

Los oficiales que respondieron a la llamada de una persona baleada en el vecindario de Mattapan de la ciudad justo antes de las 6 a.m. encontraron a la víctima masculina adulta con aparentes heridas de bala, dijo la policía en un comunicado, detalló The Associated Press.