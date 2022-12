Rehenes centro comercial Dresde: ¿Inició por un tiroteo?

Según informó la agencia The Associated Press, Radio Dresde había informado de disparos en un edificio próximo a la estación principal de tren de la ciudad. El tabloide alemán Bild reportó de la muerte de una mujer. Aunque, la policía no dio declaraciones al respecto y no se ha podido confirmar que haya víctimas de este fatal incidente.

En los detalles del diario alemán, informó que un hombre armado había matado a una mujer, luego irrumpió en una estación de radio local y disparó antes de huir a un centro comercial donde tomó varios rehenes, indicó la agencia Reuters. Por el momento, la policía se mantiene hermética ante la situación que se desarrolló. Archivado como: Rehenes centro comercial Dresde