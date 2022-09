Una comunidad vivió momentos de terror cuando un tiroteo se desarrolló en el área de Depot Road, en Paintsville, Kentucky, y causó graves daños a las personas que se encontraban presentes. De acuerdo con la información de los primeros reportes, se dio a conocer que el viernes por la mañana las autoridades recibieron la llamada de emergencia para acudir al lugar de los hechos, declaró The Sun.

No es la primera vez que en el país se habla de la violencia de armas que se ha desarrollado en los últimos años; tras el masivo tiroteo de Uvalde, el presidente Biden anunció que estaría luchando por las leyes para regular el uso de las armas y de esa forma, poder evitar que las vidas de los pobladores del país, sean arrebatadas año tras año.

La policía estatal de Kentucky, informó que un tiroteo se desarrolló en los alrededores de Depot Road, en Pantsville. A través de medios locales, confirmaron que se informó de un tiroteo en una casa después de las 11:00 a. m., del viernes en Paintsville, Kentucky. Las autoridades no han dado a conocer que originó el ataque.

¿Cuántas víctimas dejó el tiroteo?

La policía estatal de Kentucky no ofreció mayor información al respecto, pero fue la Oficina del Forense de Pantsville los que confirmaron que hay tres víctimas mortales tras el tiroteo que se desarrolló, informó The Sun. Al momento, no se conoce las identidades de las personas que resultaron afectadas por el fatal tiroteo que ocurrió durante la mañana, en la comunidad de Depot Road.

Por el momento, la policía de Kentucky sigue investigando sobre el incidente y la participación de las víctimas en el ataque y si había algún vínculo entre las tres personas que perdieron la vida. En redes sociales, los internautas han difundido las imágenes del tiroteo y la presencia de la policía en el acto y el cierre escolar que se anunció.