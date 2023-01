Policía responde a tiroteo masivo en Los Ángeles

Anuncian que estaban disfrutando de la celebración del Año Nuevo Lunar

Confirman diez personas sin vida

¡FATAL TIROTEO EN PLENO AÑO NUEVO CHINO! Un fatal tiroteo sorprendió a la ciudad de Los Ángeles, mientras se encontraban de celebración. De acuerdo con los primeros reportes, se conoce que diez personas perdieron la vida durante los festejos del Año Nuevo Chino, informaron las autoridades de Los Ángeles.

La policía se encuentra investigando los hechos que acontecieron en la noche del sábado y que involucró al área de Monterey Park. Por el momento, se conoce que el sospechoso del tiroteo es un hombre -pero su identidad permanece sin revelarse-, mientras la policía continúa con la recopilación de información.

¡FESTEJO TERMINA EN FATALIDAD!

Autoridades de Los Ángeles, confirmaron un tiroteo masivo en Monterey Park durante los festejos del Año Nuevo Chino. De acuerdo con los primeros reportes de la policía, se conoce que diez personas murieron y hay más de 10 heridos tras el fatal acontecimiento. En redes sociales circulan imágenes de los hechos.

Un sospechoso sigue prófugo después de matar a 10 personas y herir a otras 10 en un club nocturno del área de Los Ángeles el sábado por la noche, informó la policía y citó The Associated Press. En un primer momento, las autoridades manejaron una cifra preliminar de 9 personas sin vida y no se dio a conocer el número exacto de heridos.