“Los oficiales respondieron el domingo en 255 Courtland Street”, informó la policía de Atlanta a Fox 5. Por el momento, la investigación continúa su curso en el lugar de los hechos. Las autoridades mantienen un estricto control en la información y no han difundido los datos de la persona que terminó sin vida en el lugar.

La policía sigue sin identificar a la persona que recibió el tiro y tampoco han dado información al respecto sobre el tirador o tiradores. Por esa razón, continúan en el lugar donde ocurrió el tiroteo. Al igual, la policía de Atlanta destacó que no se conocen los motivos del tiroteo, por lo que están investigando lo que sucedió en el lugar. Archivado como: Tiroteo Hilton Atlanta

¿Terror en EE. UU.?

El tiroteo en Atlanta, no fue el único que se reportó en el país este fin de semana. Un agente del alguacil en Maryland recibió un disparo y resultó gravemente herido el sábado por un sospechoso que abrió fuego después de que una parada de tráfico condujo a una persecución, dijo la oficina del alguacil en un comunicado de prensa e informó The Associated Press.

La oficina del alguacil del condado de Calvert dijo que el sospechoso, Brandon Alexander Turner, de 21 años, de Greenbelt, Maryland, también recibió un disparo y tenía lesiones que no se consideraban potencialmente mortales. El oficial, James Flynt, estaba en estado crítico en un hospital el domingo, dijo la oficina del alguacil e informó AP.