Reportan tiroteo en secundaria de Brasil

Autoridades aseguran que fue un exalumno quien ocasionó el suceso

Mató a una alumna e hirió a un adolescente

¡FATAL TIROTEO DEJÓ A UNA PERSONA SIN VIDA! En una escuela secundaria de Brasil, las autoridades notificaron que un hombre ingresó al plantel y comenzó un tiroteo en el interior del lugar. De acuerdo con las autoridades, se dio a conocer que el incidente dejó a una persona sin vida e hirió a otra.

De acuerdo con la información de los medios de comunicación locales, la policía de la zona identificó al responsable del tiroteo y anunció que se encuentra en búsqueda de averiguar qué ocurrió en el sitio. El padre de uno de los menores afectados, señaló sus preocupaciones y las dificultades que presentaron por la bala que se alojó en el cuerpo de su hijo.

REPORTAN TIROTEO EN BRASIL

Una vez más, una escuela en Brasil se convierte en el blanco de ataques por parte de tiradores. En esta ocasión, se dio a conocer que fue un exalumno quien ingresó a la escuela y comenzó a disparar en contra de las personas que se encontraban en el interior del lugar. De acuerdo con los hechos, señalaron que el hombre mató a una adolescente.

«Un exalumno ingresó a una escuela y luego comenzó a disparar el lunes en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, matando a una niña de 16 años e hiriendo gravemente a otro adolescente», reveló a The Associated Press un portavoz de la ciudad de Cambé. Al momento, la identidad del agresor no se reveló.