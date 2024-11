Reportan tiroteo en pleno Halloween y hay múltiples baleados

Un trágico episodio de violencia sacudió la ciudad de Wilmington, Delaware, este jueves por la tarde en pleno Halloween.

Cuatro personas resultaron baleadas en un tiroteo múltiple, dejando a un joven de 22 años sin vida y a otros tres hombres heridos.

El incidente se desarrolló alrededor de las 12:35 p.m. en la cuadra 1300 de East 28th Street, según reportaron las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Wilmington informó que agentes de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a las víctimas.

