Tiroteo en centro comercial de Indianápolis deja personas heridas

Según los informes, el incidente involucró a un grupo de individuos cuyos motivos aún no han sido esclarecidos.

Unidades adicionales respondieron. Oficiales encontraron siete jóvenes heridos, de 12 a 17 años, en el lugar del tiroteo, de acuerdo con The Associated Press.

Su preocupación era evidente al añadir: «El conflicto no debería llevar a que alguien saque un arma y trate de resolverlo. Las consecuencias son eternas».

¿Localizaron a los sospechosos?

Según The Associated Press, Terry dijo que los investigadores creen que se usaron múltiples armas en el tiroteo. No hubo arrestos ni sospechosos identificados por la policía.

El caso necesitaba una investigación exhaustiva para responsabilizar. La falta de detenciones inquietaba a la comunidad por seguridad y justicia.

Las autoridades aseguraron su compromiso de investigar exhaustivamente y llevar a los responsables ante la justicia con todos los recursos disponibles.

La incertidumbre alimentaba la necesidad de respuestas claras y acciones decisivas para garantizar la tranquilidad de todos los afectados por este trágico suceso.