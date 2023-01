¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la policía local, se indicó que el suceso ocurrió en el centro de Des Moines, en Starts Right Here, donde se ofrecen apoyos a jóvenes con situaciones desfavorables y aportan tutorías educativas, indicó el portal de noticias Des Moines Register. Por el momento, no se revelaron los nombres de los heridos y tampoco se conoce quiénes podrían ser los sospechosos.

“Dos personas, una de ellas un maestro, fueron trasladadas a hospitales en estado crítico y otra figuraba en condición estable”, reveló Paul Parizek, quien es portavoz de la policía de Des Moines. “Los agentes tienen bajo custodia a varios posibles sospechosos”, declararon las autoridades en el último tuit.