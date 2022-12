“El 25 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 9:00 a.m., el Departamento de Policía de Thornton recibió una llamada referida a un incendio de estructura en el salón del reino 951 Milky Way. Se informo que una mujer adulta recibió un disparp de un hombre adulto, quien luego se disparó y se suicidó. Los individuos fallecidos estaban casados y eran antiguos miembros de la congregación del salón del reino”, informó.

En el Salón del Reino de los Testigos de Jehová en Thornton, Colorado, la policía se encuentra y todo parece indicar que se encuentran investigando los hechos ocurridos, debido a que no es amenaza activa. Los agentes, continúan sin revelar mayor información al respecto.

¡En medio de la congregación!

Los primeros reportes indicaron que un tirador activo se reportó en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová en Thornton, Colorado. De acuerdo con el informe por parte de la policía, se especificó que se informó sobre un homicidio dentro de la congregación después de que llegara el primer reporte, indicando que un tiroteo u otro tipo de evento violento se desarrolló al interior del lugar, indicó The Sun Us.

“La policía de Thornton está investigando un homicidio en Kingdom Hall, 951 Milky Way. Fuerte presencia policial en el lugar. No hay amenaza activa“, detalló el primer mensaje de las autoridades de Thornton, a través de la red social de Twitter. Las autoridades no han ofrecido información sobre el tirador.