“¡BLOQUEO! Actualizado con fines de precisión. No hay tirador activo, ya que no ha habido disparos en la base. Un individuo armado ha sido reportado cerca de la vivienda de la base.”, informó la cuenta oficial de la base militar. Por el momento, señalaron que el sujeto fue visto con un arma de AR-15.

Tirador Joint Base Andrews: ¿Se teme por tiroteo?

El sargento de personal Jared Duhon, un portavoz de la base, dijo que no se han realizado disparos. No hubo un informe inmediato de lesiones y detalles adicionales no estuvieron disponibles de inmediato e informó The Associated Press. Por ello, determinaron que el individuo armado está siendo buscando en los alrededores.

"Un individuo armado ha sido reportado cerca de la vivienda de la base. Manténgase alejado de la vivienda de la base. ¡Inicia los procedimientos de bloqueo! Si ves a alguien señalando el lugar, llama al 9-1-1 y eso te conectará con la Base de Aplicación de la Ley", informó el comunicado de prensa Joint Base Andrews.