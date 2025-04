Reportan tirador activo en High School de Dallas

Un gran despliegue policial se registró este martes por la tarde en la High School Wilmer-Hutchins, ubicada al sur de Dallas, tras informes de un tiroteo dentro del campus escolar.

La policía de Dallas confirmó haber recibido una llamada alrededor de la 1 pm alertando sobre un posible tiroteo en esa institución educativa.

La fuente de Bomberos y Rescate de Dallas indicó que, según informes, se escucharon disparos dentro del edificio y que una víctima, un joven de 17 años, recibió un disparo en la pierna.

A pesar de la falta de confirmación por parte de la policía, las imágenes transmitidas desde SKY 4 revelan una fuerte respuesta de emergencia en el lugar.

Dallas, Texas: A 17-year-old was shot in the leg after reports of gunfire at Wilmer-Hutchins High School prompted a large police response Tuesday afternoon. pic.twitter.com/TtLneJvUlT

— GeoTechWar (@geotechwar) April 15, 2025