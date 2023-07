El sismo fue registrado en epicentro de Altimirano, Guerrero. Los reportes dados a conocer por el Servicio Sismológico Nacional tuvo una magnitud el sismo de 5.2, sin embargo la alerta sísmica no se activó debido a que el movimiento no fue tan grave, informó Tribuna de México .

La alerta sísmica no se activó

Varias personas se quedaron con la duda del porque no se había activado la alerta sísmica, puesto a que es muy usual que ésta suene de forma inmediata, sin embargo, El Sistema de Alerta Sísmica de México reveló que ésta no sonó puesto a que no superó los niveles para que fuera activada.

Sin embargo, no faltó mucho para que miles de usuarios por medio de redes sociales inundaran con memes sobre lo que aconteció el día de hoy por la mañana y en pleno domingo, en donde se burlan de la situación, puesto a que no fue para nada grave y no se han reportado heridos.