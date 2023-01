Al momento, no se han detectado heridos ni víctimas del suceso. Ante el temor de los pobladores, se debe recordar que estas áreas son de actividad sismológica, debido a que se encuentran cerca de las placas tectónicas. Al momento de un sismo, las personas deben tomar en cuenta los protocolos de Protección Civil y no correr riesgos.

El diario El Salvador informó que el sismo no causó mayores daños. Por el momento, las autoridades no han otorgado mayores detalles al respecto y continúan al pendiente de las zonas que son más propensas a percibir movimientos telúricos. Archivado como: Temblor Guatemala El Salvador

Temblor Guatemala El Salvador: ¿Los sismos causan daños en este 2023?

Pero Guatemala no fue el único país afectado por los sismos, Estados Unidos también obtuvo daños tras el último temblor que vivió. La réplica de magnitud 5,4 ocurrió a las 10:35 am del día de Año Nuevo, a unas 9 millas (14 km) al sureste de Río Dell en el condado de Humboldt, según el Servicio Geológico de EE. UU., e informó la agencia The Associated Press.

Lo que produjo de que al menos 20 apartamentos resultaron dañados por el último terremoto que sacudió la región del norte de California, donde un sismo más fuerte hace casi dos semanas mató a dos personas y derribó casas de sus cimientos, dijeron las autoridades el lunes y comunicó AP. Archivado como: Temblor Guatemala El Salvador