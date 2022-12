Reportan temblor en México: Lo reportan en Matías Romeo, Oaxaca

Reportan otro sismo en este 2022

Dan a conocer en donde se llevó a cabo

Estas son las precauciones que debes tomar en cuenta

Reportan temblor en México. México es un país en el que no es extraño saber que un temblor se ha dado a conocer, pues este año se han reportado varios sismos en lo que va del 2022, sin embargo, algunos han sido mas perjudiciales que otros, pero como México ya ha vivido terribles sustos por la impresionante magnitud de éstos, es mejor esperar lo peor siempre.

Ahora, y casi para cerrar el año 2022 los temblores siguen sucediendo en el país, pues ahora han reportado movimiento sísmico en Oaxaca, según indica Infobae, tembló en dicho lugar puesto que su ubicación geográfico lo expone demasiado, aquí los detalles.

Reportan temblor en México: La tierra se sacude en Oaxaca

Infobae dio a conocer que los ciudadanos de Matías Romero en Oaxaca, México, sintieron un sismo que alcanzó hasta los 4.0 de magnitud, además de que tuvo una profundidad de 132.2 kilómetros. El Sistema Sismológico Nacional (SSN), reportó que sucedió hoy 19 de diciembre a las 15:22 horas.

Recordemos que en situación de sismo, es de suma importancia mantener la guardia y no entrar en pánico. Las indicaciones dan a conocer que desalojen el lugar en el que se encuentran con calma y sin correr, además de no caer en noticias falsas y no estar en un lugar en donde te puedan caer cosas encima. Archivado como: Reportan temblor en México