El segundo sismo, fue registrado con 4.9 se ubicó a 38 kilómetros de donde ocurrieron los movimientos telúricos del primer sismo, informó el portal de noticias Puente Libre. Por el momento, se especificó que los sismos que ocurrieron con mayor intensidad pudieron ser perceptibles no solo en Estados Unidos, sino también en México.

Y es que se debe recordar que estas áreas son de actividad sismológica, debido a que se encuentran cerca de las placas tectónicas. Por ello, se anunció a los habitantes sobre los sismos que se registraron en este jueves; por el momento, las autoridades no han especificado que se trate de un problema para las personas que habitan en el lugar donde ocurrió el fenómeno natural.

Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional de México indicó en redes sociales que el sismo fue perceptible en el área de Manuel Ojinaga, Chihuahua, que es cerca de la frontera con Estados Unidos. Por el momento, las autoridades no confirmaron algún incidente tras los hechos ocurridos en ambos países.

Sismos El Paso Texas: ¿Hay daños?

La policía de Texas y de México, no han confirmado algún daño tras el sismo que ocurrió en la tarde de este martes. Al igual, no se generaron alertas de apoyo. Por el momento, se conoce que ambos sismos fueron perceptibles para la población de El Paso y estados de Chihuahua. Las autoridades correspondientes no dieron a conocer algún daño en estructuras o de personas.

De acuerdo con los reportes de Fox, señalaron que “el primer registro de USGS indicó que la magnitud del temblor fue de 5.3, pero después en su sitio de internet lo actualizó a 5.4 grados”. Por ello, fue que el sismo fue percibido por ambos países. No se han dado declaraciones oficiales sobre el incidente que ocurrió. Archivado como: Sismos El Paso Texas