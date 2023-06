Sismo en Haití deja varios muertos

The Associated Press informó ésta mañana que un sismo con una magnitud preliminar de 4,9 remeció el sur de Haití en la madrugada del martes y causó al menos tres muertos y varios heridos, según las autoridades. El terremoto se registró antes del amanecer cerca de la ciudad costera de Jeremie, a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

“Creí que la casa entera caería sobre mí”, dijo Eric Mpitabakana, funcionario del Programa Alimentario Mundial en Jeremie, a The Associated Press por teléfono. Los tres cadáveres fueron encontrados bajo una casa derrumbada donde los rescatistas buscaban a más personas, explicó Frankel Maginaire, de la Agencia de Protección Civil de Haití en Jeremie, a The Associated Press.