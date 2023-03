Reportan sismo que sacudió a Chile con magnitud 6.4

La tarde del jueves un terremoto sacudió el país de habla hispana, Chile. Un sismo de 6.4 se hizo presente en en el país, sin embargo, este no fue el único que se manifestó, ya que durante las horas siguientes del día las replicas se hicieron presentes.

Reportan sismo que sacudió a Chile en plena tarde del jueves. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile confirmó el temblor que tuvo lugar en el país de habla hispana el pasado 30 de marzo. Sin embargo el fenómeno no terminó ahí, sino que se desarrollaron múltiples replicas.

Reportan sismo que sacudió a Chile en plena tarde del jueves 30 de marzo. La comuna de Cobquecura fue la región que se vio afectada por el temblor, aunque no se reportaron muertos o heridos como producto del terremoto. Sin embargo, no fue el único sismo que atacó la región, ya que las replicas se hicieron presentes.

Otro temblor se hizo presente en la mañana del viernes

Las replicas del sismo en Cobquecura continuaron con una de 3.1 a las 4:54 am y finalmente una de 3.2 a las 6:24 am, ambas al noroeste de la comuna. Sin embargo, no fue el único lugar de Chile que sintió el movimiento de la tierra durante las primeras horas de la mañana del viernes.

Otro sismo sacudió al país con magnitud de 5.3, éste hizo presente temprano por la mañana del viernes a las 7:46 am. Sin embargo a diferencia de los anteriores, este temblor se hizo presente específicamente a 70.53 kilómetros al noreste de la comuna de Taltal de acuerdo a la cuenta de Twitter de el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.