Reportan nuevo sismo en México

El movimiento telúrico ocurrió en Ometepec, Guerrero

Expertos anuncian que fue de 4.9 grados en Richter

¡MUEVE A MÉXICO EN PLENO LUNES! En medio del puente, que millones de mexicanos están disfrutando debido a la fecha feriada, se dio a conocer que un nuevo sismo impactó en Ometepec, Guerrero. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, informó que el movimiento telúrico fue registrado en 4.9 grados en escala de Richter.

El sismo ocurrió en la mañana de este lunes y por el momento, las autoridades no dieron a conocer algún lesionado tras el sismo. Por ello, es importante que las personas hagan caso a los protocolos de Protección Civil y no correr riesgos en cuestión de peligro inminente. No correr, gritar y empujar, podría salvar su vida.

TIEMBLA EN MÉXICO

Tras el fuerte sismo en Turquía y Siria, de 7.5 grados en escala de Richter, México sufre susto al darse a conocer que un movimiento telúrico de 4.9 grados impactó cerca de Ometepec, Guerrero. En los detalles que ofreció el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), informó que ocurrió alrededor de las 11:41 horas de la mañana.

“El día 06 de febrero del 2023 a las 11:33:27 hrs. (hora local) el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX®) detectó un sismo que No Ameritó aviso de Alerta en la Ciudad de México”, informó el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) en un reciente boletín informativo.