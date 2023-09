Sismo de magnitud 4,8 golpeó a Italia

Reportan sismo en Florencia, Itali

Aseguran que la zona es de alto riesgo

El equipo de bomberos está al pendiente

Un sismo sacudió al noreste de Florencia, Italia, causando pánico a los pobladores de la zona debido a lo cercano que ocurrió el epicentro.

Los expertos señalaron que esa zona es de alto riesgo debido a los constantes movimientos telúricos que se han desarrollado en el área.

Por el momento, el equipo del Departamento de Bomberos y otras dependencias de seguridad vigilaron la zona del epicentro y revisaron que no hubieran daños.

Ante los temblores, se recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes: no corro, no empujo y no grito, son algunas de las reglas que pueden salvar vidas.

Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió partes de la Toscana la madrugada del lunes, declararon geólogos y bomberos, de acuerdo con la agencia The Associated Press.

El movimiento telúrico dejó una huella de preocupación en la comunidad y planteó preguntas acuciantes sobre la preparación y la prevención de desastres.

Ante los hechos que ocurrieron en la Toscana, las autoridades no hubo reportes inmediatos de daños o lesiones, aunque las autoridades estuvieron monitoreando.

Los expertos geológicos han advertido durante mucho tiempo sobre el riesgo sísmico en esta región, por lo que piden apoyo a los pobladores.