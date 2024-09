¡Otro más! Reportan sismo de 4.4 en Veracruz, México

Pese a la percepción del sismo en diversas localidades cercanas, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

Como edificios gubernamentales, hospitales, escuelas y otras infraestructuras sensibles, para garantizar que no exista riesgo para la población.

¿Qué medidas hay al respecto?

SISMO Magnitud 4.4 Loc. 54 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 26/09/24 13:31:20 Lat 17.45 Lon -94.71 Pf 145 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 26, 2024

En municipios como Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, algunos ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento telúrico, aunque de manera leve.

A pesar de ello, no hubo informes de pánico ni interrupciones en las actividades cotidianas, aunque algunas escuelas y oficinas activaron los protocolos de evacuación de manera preventiva.

Ante esto, Protección Civil ha insistido en la necesidad de que los habitantes estén preparados y conozcan las medidas a tomar en caso de sismos.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran: No correr, no gritar y no empujar.