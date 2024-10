Reportan sismo de magnitud 4.1 en Montana

Este nivel de alerta tranquiliza a los residentes, quienes han sido informados de que el impacto del temblor fue moderado.

La escala DYFI (Did You Feel It?), que mide la intensidad percibida por la población, ubicó el evento en el nivel V, lo que indica que fue ampliamente sentido pero sin causar daños importantes.

Ciudades como Rexburg, en Idaho, también pudieron haber sentido ligeras vibraciones debido a su cercanía, aunque no se reportaron daños considerables.

A medida que las autoridades locales evalúan la situación, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias en caso de réplicas.