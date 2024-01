Reportan sismo de 6.4 que sacudió a Pakistán y Afganistán causando pánico

The Associated Press, señala que la ciudades incluyen la capital de Pakistán, Islamabad, así como Lahore, Peshawar y Muzaffarabad en la región de Cachemira.

Aunque el pánico fue generalizado, hasta el momento no se han informado daños inmediatos en ninguno de los dos países afectados.

«Sabía que no debería ser menos de magnitud 6 cuando sentí el terremoto, como hemos sentido fuertes terremotos en el pasado» expresó Khan.

Reportes sobre daños en la región

«Hasta ahora no se han reportado daños por el terremoto, aunque fue tan fuerte que aterrorizó a mucha gente», declaró Faizi, según información de The Associated Press.

En la región administrada por Pakistán de Cachemira, las autoridades confirmaron la ausencia de daños significativos.

Sin embargo, la preocupación se extendió más allá de los informes de daños materiales.

Esto ya que el Comité Internacional de Rescate expresó su profundo temor por las consecuencias humanitarias en Afganistán.