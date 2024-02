Reportan sismo con magnitud de 5.0 en México

Sismo de magnitud 5.0

Alerta sísmica sorprende

Sin daños reportados hasta ahora

En un inesperado acontecimiento, la tarde del sábado 17 de febrero, un sismo sacudió a los mexicanos pasadas las 6 de la tarde en hora local.

Residentes de la comunidad de el Valle de México salieron de sus hogares al escuchar la alerta sísmica que anunciaba el suceso.

Mientras que las autoridades han comenzado a proporcionar información sobre el incidente que tomó desprevenida a la comunidad mexicana.

A través de las redes sociales del Sismológico Nacional se ha confirmado que el sismo tuvo una magnitud de 5.0 y tuvo lugar al norte de Coyuca de Benítez, en Guerrero.

A pesar del sobresalto, hasta el momento no se han reportado daños en ninguna de las áreas afectadas por el sismo que sorprendió a los mexicanos.

Mientas que a través de sus redes sociales el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, comunicó que el temblor no fue perceptible en la capital y se han descartado posibles afectaciones.

«Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica. No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños», declaró el mandatario capitalino.