Reportan sismo de 5.6 grados en el centro de Chile

Informan la caída de rocas en cerros por el temblor

En redes sociales surgen imágenes del movimiento telúrico

VUELVE A TEMBLAR. Un sismo de 5.6 grados en escala de Richter se reportó en el centro-sur de Chile. Las autoridades se encuentran revisando instalaciones y al pendiente de los reportes de la ciudadanía por si hay alguna problemática que haya dejado el movimiento telúrico en la región donde se localizó el epicentro.

Hasta el momento, el incidente no causó daños a la población. Se recuerda a la población que en caso de sismo, hagan caso a los protocolos de Protección Civil y no correr riesgos en cuestión de peligro inminente. No correr, gritar y empujar, podría salvar su vida. Al momento, las autoridades siguen al pendiente del caso.

SE SIEMBRA LA TIERRA EN CHILE

Reportan un movimiento telúrico de 5.6 grados en escala de Richter, en el territorio del centro-sur de Chile. De acuerdo con la información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, se identificó que el temblor se localizó alrededor de 12.55 kilómetros al noroeste de Melipilla.

“Hora Local: 2023/03/21 14:38:13, mag: 5.6, Lat: -33.61, Lon: -71.31, Prof.: 62.6, Loc : 12.55 km al NO de Melipilla”, reportó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, en un primer tuit. La comuna de Melipilla se localiza en la Región Metropolitana, informó el portal de noticias El Tiempo.