Reportan saldo mortal luego de que avión pequeño se estrellara en Nashville

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el piloto comunicó nuevamente la imposibilidad de realizar el aterrizaje y el avión no logró llegar a su destino.

El «impacto fue catastrófico y no dejó supervivientes», dijo el representante del Departamento al medio anteriormente mencionado.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del cuerpo de bomberos por extinguir el fuego, no hubo sobrevivientes tras el accidente.

Según el portal de la agencia de noticias de The Associated Press, el lugar del siniestro, al oeste de la ciudad, se encuentra a unas 3 millas del aeropuerto.

Investigaciones en curso

No se produjeron heridos entre los conductores de la autopista, señaló la vocera de los bomberos de Nashville Kendra Loney a The Associated Press. Ningún vehículo ni edificio en tierra sufrió daños.

La tragedia ha generado una onda de conmoción en la ciudad, donde los residentes expresan su consternación y envían sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Los servicios de emergencia trabajaron arduamente en el lugar del accidente, desplegando un gran esfuerzo para controlar el incendio y rescatar cualquier posible superviviente.

Mientras tanto, equipos de investigación examinan minuciosamente los restos del avión en busca de pistas que ayuden a esclarecer las circunstancias que llevaron al fatídico suceso.