De acuerdo con el New York Post, la situación se convirtió en un código rojo en el Times Square, donde las personas se reunieron para manifestarse por la muerte de Nichols y pronto se volvió una situación difícil. Inclusive, se observó como un hombre comenzó a golpear el parabrisas de una patrulla de la policía de Nueva York.

La violencia se desató y de acuerdo con el New York Post, alrededor de tres personas fueron arrestadas cuando la situación comenzó a tornarse insostenible. La escena que más llamó la atención, fue como un hombre se subió a una patrulla de la policía de Nueva York y comenzó a golpear el parabrisas, rápidamente fue detenido por las autoridades como muestran las imágenes que se viralizaron.

¿Tensiones en aumento?

Las protestas iniciaron en la Gran Manzana, registrando el avistamiento de manifestantes en el Times Square y Union Square y Grand Central Terminal, según informó el New York Post. Al comienzo, los grupos se mantuvieron en tranquilidad y marchando por la ciudad sin determinarse agresiones por las personas, pero conforme iban pasando las horas la tensión aumentó considerablemente.

“¿Fueron pacíficos cuando pisotearon la cabeza del hermano Nichols, cuando lo golpearon con ese bastón? ¿Fueron pacíficos con Rodney King, fueron pacíficos con George Floyd, Eric Garner? Pero quieren que siempre seamos pacíficos. No te estoy diciendo que vengas aquí y te vuelvas loco, pero nunca quitaremos la violencia de la maldita mesa. Porque ese es el idioma de América”, dijo el cofundador de Black Lives Matter of Greater, Hawk Newsome y citó New York Post.