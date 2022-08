Las autoridades, por el momento, no han dado declaraciones al respecto ni han informado porque ocurrió el tiroteo, señaló KoCo5. Poco después de ocurrir el tiroteo que dejó a dos policías heridos; la policía del condado de Oklahoma, reveló que el sospechoso del tiroteo escapó y comenzó la persecución para poder aprehenderlo.

De acuerdo con la información que salió a la luz, se dio a conocer que dos agentes resultaron heridos tras el tiroteo. Por el momento, la policía de Oklahoma no ha ofrecido mayor información al respecto y se desconoce el estado de salud de los dos policías, indicó KoCo5. Las autoridades continúan trabajando en la investigación.

Las autoridades persiguieron al sospechoso por toda la Interestatal 35 y luego en la Interestatal 40. Durante la persecución, el conductor no dudó en sacar el arma de fuego y apuntar hacia el cielo mientras se abría paso entre los carros que transitaban por el lugar; en uno de los videos que compartieron los medios locales, se observa como va a toda velocidad para no ser aprehendido.

Policías heridos tiroteo Oklahoma: ¿Quién es el sospechoso?

Por el momento, las autoridades no han dado mayor información sobre el sospechoso y se está esperando a que se determinen cuáles fueron las causas que provocaron el tiroteo. La policía del condado de Oklahoma, no ha dado información al respecto, mientras que la Base de la Fuerza Aérea, pidió a las personas no estar cerca del lugar de los hechos. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Evite la puerta principal de Tinker en S. Air Depot Blvd, ya que los carriles de entrada y salida están actualmente cerrados debido a un incidente fuera de la base. Todo el tráfico será redirigido a la puerta de Vance (Sooner Road)”, declararon las autoridades de la Base de la Fuerza Aérea en Facebook. Archivado como: Policías heridos tiroteo Oklahoma